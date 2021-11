Cologno Monzese, violento incidente sulla Tangenziale Est: motociclista in gravi condizioni Un motociclista di età non specificata è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza a seguito di un violento incidente lungo la Tangenziale Est. Arrivato all’altezza di Cologno Nord, il centauro avrebbe perso il controllo della due ruote cadendo rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono delicate.

Violento incidente lungo la Tangeziale Est di Milano, all'altezza di Cologno Nord, dove un motociclista, Z. FG., di età non specificata è rimasto gravemente ferito. Tutto è successo pochi minuti prima delle 9 quando, per cause ancora da accertare, il centauro è caduto dalla moto su cui era in sella, andando a sbattere contro il terreno e i guardrail. I presenti hanno immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto i soccorsi.

L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha fatto uscire due ambulanze in codice rosso. Con loro, è stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso. Una volta arrivati lungo il tratto di tangenziale interessata, i soccorritori del 118 hanno trovato il motociclista in gravi condizioni, con un trauma all'addome, un trauma al bacino e traumi multipli agli arti inferiori. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito in elisoccorso d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato preso in cura dai medici del nosocomio. È in condizioni delicate. Nel frattempo, lungo la Tangenziale Est sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'area avviando i primi rilievi. Secondo quanto trapelato, il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il centauro avrebbe infatti perso il controllo della due ruote andandosi a schiantare violentemente contro l'asfalto. Inevitabile la formazione di lunghe code che stando a quanto riportato da Milanotoday, che cita la Milano Serravalle, che gestisce il tratto di strada interessato dal sinistro, la fila sarebbe lunga almeno un chilometro.