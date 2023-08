Clochard vede un falchetto in difficoltà nei pressi del Duomo di Milano e gli salva la vita Un clochard e un dipendente di un negozio hanno salvato un falchetto disorientato che non riusciva a volare. I due hanno notato il rapace vagare nei pressi del Duomo di Milano e se ne sono presi cura fino all’arrivo dei soccorsi.

Un esemplare di lodolaio, una specie rara e protetta di falco, è stato salvato dal commesso di un negozio e da un clochard in una delle vie prossime al Duomo di Milano. Il primo si è accorto del volatile che si aggirava disorientato per le strade della città e ha affidato al secondo il compito di tenerlo al sicuro in attesa del personale del Nucleo ittico venatorio. Ora il falchetto si trova nel bosco del Wwf di Vanzago e le sue condizioni di salute sono buone.

L'intervento del commesso e del clochard

Un dipendente di un esercizio commerciale di via Agnello ha notato un piccolo falco che vagava disorientato nei pressi del Duomo. L'uomo si è accorto che il rapace non riusciva a spiccare il volo, così ha deciso di prenderlo e di metterlo all'interno di una scatola di cartone.

Poiché non poteva tenere con sé quello che era poco più grande di un pullo, lo ha affidato a un clochard della zona che si è poi preso cura dell'animale. Nel frattempo, il commesso ha contattato il personale del Nucleo ittico venatorio della Città Metropolitana.

La visita al Centro di recupero e l'arrivo al bosco del Wwf di Vanzago

Il lodolaio è stato poi trasportato al Centro di recupero animali selvatici (Cras) di Vanzago dove è stato sottoposto a un'approfondita visita veterinaria.

Poiché le condizioni del piccolo rapace sono apparse buone, è stato poi affidato al Cras di Vanzago. Come afferma l'Associazione italiana difesa animale e ambiente, quello salvato da un commesso e da un clochard è il primo lodolaio che è arrivato alla struttura di Wwf dall'inizio del 2023.