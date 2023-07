Clochard chiede da tempo la residenza: il Comune crea una via solo per lui per aiutarlo Un clochard voleva residenza, ma non avendo una dimora fissa le procedure erano più complesse. Il Comune ha così creato una via fittizia e lo ha aiutato.

A cura di Ilaria Quattrone

Un clochard, per diverso tempo, ha chiesto la residenza al Comune di Brivio (Lecco) con l'unica intenzione di poter godere di alcuni diritti che derivano proprio dallo status di residente. Per ottenerla era arrivato a organizzare una protesta pacifica: avrebbe dormito per diverse notti davanti al municipio.

L'amministrazione comunale ha deciso di ascoltare la sua richiesta e di accontentarla. Il Comune ha infatti istituito una via "fittizia" e lo ha così iscritto all'Anagrafe.

I problemi iniziati dopo che i documenti sono scaduti

Il protagonista di questa vicenda si chiama Ruggero e ha 62 anni. In paese però tutti lo conoscono con il nome di "Nando". Il 62enne è nato e cresciuto a Garlate. Per scelta ha deciso di vivere nei boschi: avrebbe svolto sempre lavori saltuari. In particolare avrebbe lavorato come giardiniere. Un po' di tempo fa i suoi documenti sono scaduti e, di conseguenza, sono iniziati i primi problemi.

La richiesta accolta dal Comune

Non avendo infatti una dimora fissa, il Comune non poteva rinnovare i documenti. Il 62enne avrebbe però trovato alloggio in una roulotte di un comparto aziendale. Lo avrebbe avuto grazie a un imprenditore. Nel frattempo altri cittadini lo avrebbero aiutato a compilare in maniera corretta la domanda: l'ha presentata il 7 luglio con tutti i documenti richiesti.

Il Comune ha svolto l'operazione velocemente: è stata analizzata dai tecnici e, una volta acquisito il loro parere, il Comune ha iscritto Nando alla via fittizia – via del Pescatore – e così ha rilasciato la carta d'identità elettronica. Il via libera è arrivato poi l'11 luglio. La via fittizia è un'opportunità che gli enti locali possono utilizzare per aiutar i clochard e per permettere a chi non ha una casa di ottenere il patrocinio gratuito, il medico di base e altri diritti.