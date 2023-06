Claudio, lo skipper della barca naufragata: “Vorrei stare in fondo al lago al posto di mia moglie” “Vorrei solo stare su quella barca in fondo al lago al posto di Anya”: è quanto ha detto Claudio Carminati, il comandante della barca che è naufragata sul lago Maggiore e dove è morta la moglie insieme ad altre due persone.

A cura di Ilaria Quattrone

"Vorrei solo stare su quella barca in fondo al lago al posto di Anya": a scriverlo sarebbe stato Claudio Carminati, il comandante della barca Good…uria che è affondata sul lago Maggiore. L'uomo avrebbe inviato questo messaggio ad alcuni amici che erano riunioni in una cena benefica proprio per aiutarlo. Nell'incidente, oltre la moglie Anya, sarebbero morti anche due agenti dell'Aise e uno del Mossad.

La Procura indaga sulla tragedia

Ormai più di una settimana fa, la barca è affondata a seguito di una tromba d'aria. La barca si è ribaltata e alcune persone sono riuscite a scappare mentre in quattro hanno perso la vita. Carminati è stato inoltre iscritto al registro degli indagati per omicidio e naufragio colposo: la Procura sta cercando infatti di indagare sulle ragioni e le responsabilità di questa terribile tragedia.

Il messaggio di Carminati agli amici

"Carissimi tutti, vi ringrazio per la vostra solidarietà e spero che in questa vita o nell'altra potrò ricambiare il vostro affetto impagabile", scrive l'uomo che aggiunge come tutti i suoi amici siano nel suo cuore e come vorrebbe abbracciarli tutti. Nonostante queste parole di stima, lo skipper non riesce a nascondere il suo dolore: "Vorrei solo stare in quella barca in fondo al lago al posto di Anya e delle altre tre povere vittime di quel giorno maledetto".

Carminati ha inoltre aggiunto di voler vedere tutti presto, ma che in questo momento "non riesco a vedermi neanche allo specchio e fatico a stare in piedi. So che mi capite". Un amico dell'uomo è stato poi raggiunto dall'agenzia di stampa Agi e ha raccontato che sono tantissime le persone intenzionate ad aiutare Carminati dopo la tragedia che lo ha colpito personalmente.