Circondano un’auto e lanciano contro delle pietre: paura per una ragazza La rapina è avvenuta di mattina nella periferia sud di Milano, per un cellulare e dei contanti. Tre giovani che passeggiavano nel quartiere sono stati colpiti e rapinati. La ragazza si è poi rifugiata dentro la macchina, ma gli aggressori l’hanno inseguita e costretta a uscire con la forza.

Immagine di repertorio

È accaduto domenica mattina, intorno alle 10.30, nella periferia sud di Milano. Tre giovani, due uomini e una donna, sono stati aggrediti in strada da tre rapinatori della stessa età (tre italiani tra i 22 e i 24 anni) mentre passeggiavano in via Vincenzo Toffetti, zona Corvetto. Gli aggressori, dopo aver minacciato e colpito uno dei due ragazzi con una pietra per farsi consegnare il cellulare e i contanti, hanno poi inseguito la ragazza che nel frattempo si era barricata dentro la macchina per difendersi dalla violenza.

La ragazza costretta a scendere dalla macchina

I tre, dopo aver sottratto al ferito il cellulare e i contanti, hanno quindi circondato la vettura, minacciando la giovane terrorizzata e infrangendo con la pietra uno dei vetri. Proprio in questo momento è intervenuta la polizia, precedentemente allertata dai passanti, che li ha arrestati per rapina aggravata in concorso. Il ragazzo colpito dalla pietra ha riportato solo una lieve escoriazione, immediatamente medicata sul posto.

Il quartiere Corvetto

Chi sono gli arrestati

Si tratta di tre italiani, tra i 22 e i 24 anni, tra cui uno incensurato. Dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso e persino di possesso di stupefacenti: durante l'arresto sono stati infatti trovati con alcune dosi di cocaina addosso.

Leggi anche Parcheggia in discesa e viene travolta dalla sua auto: grave una ragazza di 22 anni

L'altra aggressione

Sempre domenica, un ventisettenne è stato accoltellato in corso Buenos Aires (altezza via Spontini) da altri due coetanei. Anche il giovane stava passeggiando quando è stato raggiunto dai due aggressori, che prima lo hanno colpito con un pugno e poi con due coltellate al fianco e alla parte bassa dell'addome. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, adesso è fuori pericolo.