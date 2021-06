Nella speciale classifica redatta da Newsweek con il supporto di Statista, riguardante i migliori ospedali del mondo, compaiono ben cinque nosocomi lombardi. Di questi, uno è stato poi considerato il migliore d'Italia, essendosi piazzato sopra tutti gli altri. Gli ospedali in questione sono l'Istituto Clinico Humanitas, il San Raffaele del gruppo San Donato, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, il Centro Cardiologico Monzino e l'Istituto Europeo di Oncologia IEO.

L'Humanitas miglior ospedale italiano del mondo

Nella fattispecie, l'Humanitas è il primo ospedale italiano di dodici di tutta la classifica, classificatosi al 34esimo posto a livello mondiale. Poco più dietro figura il San Raffaele, piazzatosi al 58esimo posto, il Niguarda (218esimo), il Monzino (222esimo) e lo Ieo (223esimo). Come spiegato da una nota della Regione, "tra i fattori presi in considerazione, la capacità di avvalersi delle tecnologie più avanzate, l'uso di intelligenza artificiale, chirurgia robotica, telemedicina e la presenza di servizi digitali". Decisamente soddisfatta la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti che ha dichiarato come si tratti "di un risultato straordinario che conferma l'eccellenza della sanità lombarda, sia pubblica che privata, a livello nazionale ed internazionale". La Moratti ha poi aggiunto, concludendo, di augurarsi "che con l'istituzione delle aziende ospedaliere la sanità pubblica lombarda possa incrementare ulteriormente la propria presenza a questi livelli".

Dei primi dieci, otto sono statunitensi

I primi dieci posti sono occupati per lo più da ospedali statunitensi, uno svedese e uno tedesco. Qui la classifica completa.