Cinisello Balsamo, coppia di novantenni litiga dopo il ricovero in ospizio: lui arrestato per tentato omicidio Un uomo di 90enne ha cercato di uccidere una donna di 86 anni in una struttura per anziani a Cinisello Balsamo dopo quattro giorni dal loro ingresso.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo quattro giorni dal loro ingresso nella struttura per anziani a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, un uomo di 90enne ha cercato di uccidere una donna di 86 anni. I due non erano marito e moglie ma vivevano insieme da anni fino alla decisione di andare insieme in una rsa: qui durante una notte tra i due è scoppiata una violenta litigata.

L'uomo, secondo una ricostruzione dei carabinieri, avrebbe colpito più volte con il suo bastone da passeggio la donna tanto da spezzarlo in più parti. Il 90enne avrebbe provato a ferirla anche con una forbicina per la manicure. Mentre l'86enne avrebbe provato a difendersi con il suo bastone, ma inutilmente.

A chiamare il 112 un'infermiera

Ad accorgersi della violenza è stata l'infermiera in turno quella notte che ha trovato la donna gravemente ferita a terra mentre l'uomo vagare per le vie della struttura. Subito è scattato l'allarme al 112: sul posto sono arrivati i sanitari in ambulanza che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. I medici fortunatamente hanno detto che non è in pericolo di vita.

Il 90enne ai domiciliari

Come spiega Il Corriere della Sera, intanto per l'uomo è scattato il provvedimento restrittivo per tentato omicidio. Per lui sono stati disposti i domiciliari nella stessa struttura, ma in una zona isolata dagli altri ospiti. Ancora da chiarire il motivo del gesto: forse il 90enne ha avuto paura che fosse manipolato e spogliato dei suoi risparmi.