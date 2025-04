video suggerito

Ciclista esibizionista molesta una bambina di 10 anni nel Comasco, i genitori: "Ha provato anche a inseguirla" Lo scorso 23 aprile a Navedano di Senna (Como) una bambina di 10 anni sarebbe stata avvicinata da un ciclista che le avrebbe mostrato le parti intime. L'uomo sarebbe stato identificato grazie alla descrizione fornita dalla ragazzina.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una bambina di 10 anni è stata molestata mentre si trovava sulla pista ciclopedonale di Navedano di Senna (in provincia di Como) lo scorso mercoledì 23 aprile. Come hanno raccontato i suoi genitori con un post sui social, la ragazzina sarebbe stata avvicinata da un ciclista a lei sconosciuto che, all'improvviso, le avrebbe mostrato le parti intime. Mentre la piccola provava a scappare, l'uomo l'avrebbe anche inseguita per un certo tratto. "La polizia locale si è subito attivata", ha spiegato la sindaca Francesca Curtale, "quello che è successo è raccapricciante, ma è difficile che possa ripetersi".

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 14 dello scorso 23 aprile, lungo la ciclopedonale di via Rovelli di Navedano. I genitori della bambina hanno raccontato sui social quanto accaduto, con l'intenzione di mettere in guardia le altre famiglie, e hanno chiamato il 112: "I carabinieri mi hanno detto che sarebbero venuti a controllare", hanno precisato.

La ragazzina, che ancora frequenta la scuola elementare, sarebbe riuscita a fornire una descrizione dell'uomo che l'avrebbe molestata, al punto che sarebbe stato già identificato grazie al sistema di videosorveglianza comunale. Pare si tratti di una persona non residente in paese.

"Quello che mi ha fatto più impressione è l'inseguimento", ha commentato la sindaca Curtale intervistata da La Provincia di Como, riferendosi al fatto che mentre la bimba scappava, lo sconosciuto avrebbe provato a seguirla per un breve tratto. "Siamo una realtà dove i ragazzini possono andare da soli in paese perché c’è una forma di controllo sociale che funziona", ha dichiarato la prima cittadina, per questo motivo sarebbe "difficile che un episodio del genere si possa ripetere".