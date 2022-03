Ciclismo, sabato 19 marzo c’è la Milano-Sanremo: tutte le strade chiuse nel capoluogo lombardo Sabato 19 marzo 2022 parte dal capoluogo lombardo la 113esima edizione di una classica del ciclismo, la Milano-Sanremo. Diverse le strade che saranno chiuse al traffico.

A cura di Redazione Milano

Un’edizione passata della Milano–Sanremo (Archivio Getty images)

Sabato 19 marzo 2022 si prospetta una giornata difficile sul fronte della mobilità a Milano. Tra la partenza della Milano-Sanremo, classica corsa di ciclismo, la partita interna dell'Inter e la grande manifestazione per l'Ucraina organizzata dal Comune all'Arco della Pace saranno tante le strade chiuse e le linee dei mezzi pubblici deviate. Alle 9.30 del mattino prende il via dal velodromo Vigorelli la 113esima edizione di una "classica" del ciclismo. La Milano-Sanremo si snoderà attraverso le seguenti strade, che per l'occasione saranno chiuse al traffico: Giovanni Da Procida, Domodossola, Sempione, Canova, Milton, Moliere, Alemagna, Paleocapa, Cadorna, Carducci, De Amicis, Molino delle armi, Italia, Lodovica, Teuliè, Castelbarco, Bazzi, Lampedusa, Valla, Agrippa, Medeghino, Abbiategrasso, Missaglia, Boifava e Chiesa Rossa, fino alla fine del territorio comunale, da dove i ciclisti proseguiranno poi verso la Liguria.

Tutti i mezzi Atm che cambiano il percorso

Atm ha informato che, a causa della corsa ciclistica, dalle 9.20 alle 10.30 circa devierà alcune linee. Eccole nello specifico: