Sabato 12 marzo la Paullese resterà chiusa dalle 7 alle 19

La Città metropolitana di Milano ha dato comunicazione che la Paullese, strada provinciale ex strada statale 415, resterà chiusa nella giornata di sabato 12 marzo dalle 7 alle 19. Il tratto chiuso sarà dal km 10+850 al km 13+300 nel territorio dei Comuni di Paullo e Settala.

Sabato 12 marzo Paullese chiusa dalle 7 alle 19

La chiusura della Paullese si renderà necessaria per rimuovere reti tecnologiche che interferiscono con la riqualifica della strada stessa. Con l'occasione, verranno inoltre svolte operazioni sulla carreggiata. La chiusura della Paullese, fanno sapere, sarà indicata da segnaletica apposita con ulteriori dettagli sulle strade da prendere per raggiungere le destinazioni in maniera diversa.

Incidente sulla Gardesana Occidentale tra due auto e un mezzo pesante

Qualche giorno fa la Gardesana Occidentale, strada statale 45/bis, è stata momentaneamente chiusa a causa di un violento incidente tra due automobili e un mezzo pesante in territorio di Toscolano Maderno, nel Bresciano. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia stradale, gli operatori sanitari del 118 e il personale tecnico dell'Anas. Secondo quanto ricostruito, le operazioni di rimozione dei detriti e dei mezzi bloccati in mezzo alla strada sono durate qualche ora.

Detriti rimossi per permettere alla stradale di effettuare i rilievi

Gli agenti della stradale hanno dovuto attendere il termine dei lavori per poter effettuare al meglio tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Il tratto di strada è stato recentemente interessato da diversi altri incidenti, alcuni dei quali anche mortali, che ne hanno provocato la chiusura temporanea.