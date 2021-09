Chiesta l’archiviazione per la truffa dei diamanti: Vasco Rossi rischia di perdere i soldi Vasco Rossi rischia di perdere tutti i soldi spesi per acquistare dei diamanti come investimento. Lui, come altri 600 risparmiatori, era finito nelle maxi truffa dei diamanti che ha visto indagate 73 persone: ora il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione perché il reato è andato in prescrizione.

A cura di Giorgia Venturini

Vendevano diamanti a un valore superiore rispetto al costo di mercato. Nella truffa erano caduti centinaia di risparmiatori tra cui anche il cantante Vasco Rossi. Ora tutte le vittime rischiano di non avere il risarcimento: il pubblico ministero di Milano Grazia Colacicco, chi ha seguito le indagini per circa due anni, infatti ha riconosciuto la truffa ma ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione per avvenuta estinzione del reato per i 73 indagati, di cui anche Maurizio Faroni direttore generale di Banco Bpm all'epoca dei fatti.

La maxi truffa sui diamanti

Secondo gli inquirenti circa 600 risparmiatori sarebbero stati "sollecitati" a sottoscrivere contratti di acquisto dei diamanti per un prezzo notevolmente maggiore rispetto al reale valore anche tramite false quotazioni. I diamanti sarebbero stati venduti da cinque banche italiane: tra queste le banche Banco Bpm, Unicredit, Mps e Banca Aletti, secondo quanto emerso dalle indagini, compravano dalla Intermarket Diamond Business spa e dalla Diamond Private i preziosi per poi rivenderli a prezzi molto più alti.

A rischio il risarcimento di Vasco Rossi e Federica Panicucci

Ora a chiusura indagine il pubblico ministero precisa, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, che "la vicenda evidenzia la piena sussistenza dei fatti di truffa", oltre al fatto che "i vertici di Banco Bpm hanno incentivato e promosso la vendita di diamanti". Ma dall'acquisto dei beni sono passati 7 anni e mezzo per questo il "resto può dirsi estinto". Anni sufficienti per chiedere l'archiviazione per avvenuta prescrizione. Così le vittime della truffa possono subire l'ennesima beffa. O almeno per chi ha deciso di aspettare il processo per chiedere il risarcimento. E tra questi c'è anche Vasco Rossi: il cantante ha acquistato diamanti per un valore di due milioni e mezzo tra il 2009 e il 2011. Con lui anche la conduttrice Federica Panicucci e la imprenditrice Diana Bracco. Alcuni invece hanno agito in anticipo e già da tempo hanno agito tramite mediazione che gli ha permesso di ottenere rimborsi fino a 70 per cento di capitale.