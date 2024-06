video suggerito

Chiede un mutuo e compra casa, ma non riesce a viverci: l'abitazione è già occupata da una famiglia Una donna di Cantù, in provincia di Como, non è mai riuscita a vivere nella casa che ha comprato nel marzo scorso. L'abitazione è occupata da una famiglia che non ha intenzione di andarsene. La donna si è rivolta a un avvocato.

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Chiede un mutuo, compra una casa e se la trova occupata da una famiglia che non ha alcuna intenzione di andarsene. È la storia di una donna che vive a Cantù, in provincia di Como. Aveva deciso di lasciare la casa della figlia con cui viveva per stare da sola, ma è andato tutto storto. Dopo numerose richieste alla famiglia che sembrerebbe non avere nessuna intenzione di andarsene, la donna si è rivolta a un avvocato per cercare di ottenere giustizia.

La storia della donna di Cantù e della famiglia abusiva

La storia di ingiustizia che sta vivendo la donna comasca e riportata dal quotidiano Il Giorno, è iniziata nell'ottobre 2023. Viveva con la figlia e il genero, ma sentiva il bisogno di lasciare loro maggiore spazio e autonomia. Così, aveva deciso di cercare casa. Dopo aver chiesto un mutuo alla banca, ha cominciato a guardare i vari annunci immobiliari, finché ha trovato una casa con il giardino (perfetta per il suo cagnolino).

Viene subito informata che fino al 23 marzo 2024, nell'abitazione ci sarebbe stata una famiglia, di origine straniera, che avrebbe dovuto andarsene. Ma non è successo: i membri del nucleo familiare si rifiutano di lasciare la casa. Inutili tutti i tentativi di mediazione da parte dall'agenzia immobiliare. Loro non sembrano intenzionati ad andarsene.

L'incubo della donna: un mutuo da pagare ma nessuna casa in cui vivere

La donna aveva già concordato il mutuo e aveva già iniziato a pagarlo senza mai entrare nella sua nuova casa. Al momento non c'è ancora verso di entrare nell'abitazione perché la famiglia presente non vuole andarsene. Alla fine, la donna ha deciso di rivolgersi a un avvocato.

Il suo obiettivo è quello di appropriarsi finalmente della sua casa e di ottenere giustizia. E se non sarà in grado di riceverla, la donna spera almeno di riavere indietro tutti i soldi che ha speso per questo investimento che, a quanto pare, si è rivelato sbagliato.