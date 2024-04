video suggerito

Chiara Ferragni di nuovo sui social: la sorella condivide una foto allo stadio della Cremonese Chiara Ferragni oggi è andato allo stadio di Cremona con la mamma, le sorelle e il figlio Leone. Valentina ha condiviso una loro story su Instagram.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Erano ormai un paio di settimane che Chiara Ferragni non appariva sui social. L'ultima foto postata risale al 30 marzo: soltanto qualche giorno fa la madre Marina Di Guardo ha postato una sua foto insieme ai due figli, rientrati da una vacanza con il padre Fedez. Sta di fatto che l'influencer per eccellenza da giorni non pubblica più su Instagram. Una situazione del tutto straordinaria, almeno fino a prima che scoppiasse lo scandalo dei pandori. Da lì in poi, infatti, ha abituato i suoi followers a lunghi e prolungati tempi di totale silenzio.

In realtà il comportamento appare del tutto coerente con quanto la stessa Ferragni ha dichiarato durante la sua intervista a Che tempo che fa di Fabio Fazio. In quell'occasione aveva, infatti, detto "voglio cambiare modo di vivere". E aveva fatto riferimento esplicito alla quantità di tempo che avrebbe dedicato ai social.

Oggi, però, è riapparsa su Instagram, anche senza postare nulla. Non è infatti stata lei a condividere una sua foto, ma la sorella Valentina, che ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo pubblico. In una di queste viene mostrata anche Chiara, insieme alle sorelle a alla madre e al figlio Leone.

La famiglia, quasi al completo, era allo stadio Zini di Cremona per tifare la squadra di calcio lombarda nel suo match contro la Ternana. Partita che, purtroppo per le Ferragni, la Cremonese ha perso 1 a 2. Nonostante la sconfitta, le quattro donne, in compagnia di Leone (non mostrato in nessuna foto), appaiono felici di essere insieme in questa domenica di sole.

La piccola, stando a una story successiva, sarebbe invece rimasta a casa con il nonno paterno, mentre il padre Fedez è a Los Angeles per un festival musicale. Circostanza che sembra confermare la crisi in atto all'interno della coppia. E infatti Chiara Ferragni, dopo la partita, ha fatto qualche foto con alcuni tifosi e poi si è allontanata, senza rilasciare alcuna dichiarazione.