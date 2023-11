“Chi trova un collega trova una sorpresa”: azienda dà mille euro ai dipendenti che fanno assumere un amico La società di trasporti Autoguidovie ha iniziato una nuova campagna di reclutamento. Questa volta si chiede ai dipendenti di portare un amico a lavorare come conducente. Se questo supera il periodo di prova, chi ha mandato il suo curriculum riceverà mille euro di benefit.

Autoguidovie cerca nuovi conducenti per i suoi mezzi e per farlo impiega i suoi dipendenti come talent scout. È partita la campagna "Chi trova un collega, trova una sorpresa", con cui la società di trasporti lombarda spera di rimediare alla mancanza di personale che sta attanagliando il mondo della mobilità pubblica regionale, ma non solo. Il meccanismo è semplice: se un dipendente di Autoguidovie riesce a convincere un amico a candidarsi, quando questo avrà superato il periodo di prova chi lo ha suggerito all'azienda riceverà mille euro di benefit.

La nuova campagna di reclutamento

"Se conosci un conducente pronto a unirsi alla nostra squadra, mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di mille euro", spiega la locandina di Autoguidovie.

Che l'azienda di trasporti lombarda sia in difficoltà nel reclutamento di nuovi automobilisti, non è un mistero e non è nemmeno un problema che riguarda solo lei. Al momento opera nelle zone di Pavia, Cremona, Monza, nel Milanese, e in Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, conta quasi mille dipendenti ma questi non bastano.

Cercasi conducente

È sufficiente vedere nel sito di Autoguidovie per avere un'idea di quali sia l'occupazione più richiesta, ovvero proprio quella del conducente. Quello che si richiede al candidato è il possesso della patente D, oppure DE + CQC per persone, essere automunito e disposto a lavorare a turni.

L'orario è full time, quindi 39 ore settimanali, con uno stipendio che parte da 1.670 euro lordi con tredicesima e quattordicesima. Non solo, al nuovo conducente viene offerto un contratto a tempo indeterminato che comprende buoni pasto da 8 euro netti al giorno e una provvigione di 1 euro per ogni biglietto venduto a bordo del bus.