Chi sono i quattro feriti dell’aggressione di Assago e come stanno Sono quattro i feriti dell’aggressione di ieri al centro commerciale di Assago tre sono ancora in ospedale. Il più grave ha 82 anni..

A cura di Giorgia Venturini

Non sarebbero in pericolo di vita i quattro feriti dell'aggressione di ieri giovedì 27 ottobre al Carrefour all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago.

Il più grave è un anziano di 82 anni ricoverato al Fatebenefratelli e sottoposto a un lungo e complesso intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili e i medici hanno fatto sapere che ci sono margini di miglioramento.

Al Policlinico invece sempre nelle ore successive all'aggressione è entrato in sala operatoria un dipendente del supermercato: anche lui ha ferite da arma da taglio, fortunatamente però non profonde.

E ancora: una signora di 72 anni è stata trasportata al San Gerardo di Monza nella serata di ieri. Da qui fortunatamente è già stata dimessa per ferite superficiali.

A rendere note le condizioni dei feriti è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che in un post Facebook di oggi venerdì 28 ottobre ha spiegato di aver fatto visita ai feriti in ospedale.

In miglioramento anche il calciatore Paolo Marì

Tra i feriti c'è anche il difensore del Monza Calcio Paolo Marì, trasportato immediatamente dopo l'aggressione in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano perché pugnalato alla schiena. Il giocatore si trovava al supermercato con il figlio quando "ho sentito un forte dolore alla schiena".

Non ha mia perso conoscenza. Una volta in ospedale è stato sottoposto a intervento chirurgico: le ferite fortunatamente non erano gravi. Tanti i messaggi di buona guarigione da parte dei suoi compagni di squadra e degli allenatori e dirigenti.

Morto il dipendente Luis Fernando Ruggieri

Purtroppo inutili sono stati tutti i tentativi per salvare la vita a Luis Fernando Ruggieri. L'impiegato 47enne addetto alle vendite è stato accoltellato alla gola mentre aiutava una collega in cassa: quando i sanitari sono arrivati sul posto le sue condizioni erano già disperate. Purtroppo è morto durante il tragitto in ospedale.

Ruggieri era di origini boliviane. Dal 2017 abitava con la compagna a Trezzano sul Naviglio, nell'hinterland Ovest di Milano, mentre dall'estate scorsa si era trasferito nel capoluogo lombardo.