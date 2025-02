video suggerito

Chi erano Leonardo Longaretti e Bel Gassem Jandaoui, le vittime dell'incidente frontale a Brusaporto Sono Leonardo Longaretti, 24 anni, e Bel Gassem Jandaoui, 54 anni, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto all'alba di stamattina lungo la statale 42 del Tonale e della Mendola all'altezza di Brusaporto (Bergamo).

Leonardo Longaretti

Sono Leonardo Longaretti, 24 anni, e Bel Gassem Jandaoui, 54 anni, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto all'alba di stamattina lungo la statale 42 del Tonale e della Mendola all'altezza di Brusaporto (Bergamo). Qui, intorno alle 5.30, per cause ancora da accertare è avvenuto il violento impatto frontale tra l'automobile guidata dal giovane e il furgone dell'ambulante, che successivamente hanno preso fuoco: per i due conducenti, intrappolati all'interno dell'abitacolo, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Bergamo, i vigili del fuoco e le ambulanze, che hanno potuto solo costatare il decesso delle due vittime decedute sul colpo.

Entrambi erano di Gorlago. Il 24enne a bordo della Cinquecento XL, figlio del vicesindaco di Gorlago Siro Longaretti, era uno studente di Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, e stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici. Il 54enne, Bel Gassem Jandaoui, era invece un ambulante, diretto al mercato di Treviglio. La sua casa si trova a poche decine di metri da quella della famiglia Longaretti. Lascia la moglie e due figli.