Chi era Sergio Lippi, l’imprenditore morto nel Bresciano dopo l’esplosione della stufa a legna di casa

Sergio Lippi (foto da Facebook)

Si chiamava Sergio Lippi, l'imprenditore deceduto ieri mattina, sabato 21 febbraio, nel suo appartamento di Corteno Golgi (in provincia di Brescia). Stando a quanto emerso, sul corpo del 54enne non sarebbero state trovate tracce di ustioni o traumi. Per questo motivo, l'ipotesi è che Lippi sia morto a causa del monossido di carbonio sprigionato dalla stufa a legna esplosa poco prima. Fondatore della ditta Palingeo di Carpenedolo, lascia la moglie e due figli. Il funerale si terrà domani, lunedì 23 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Corteno Golgi.

L'allarme è scattato intorno alle 11:30 del 21 febbraio. Quando i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Breno e i sanitari sono arrivati nell'appartamento di Lippi nella frazione Lombro di Corteno Golgi, l'imprenditore era già deceduto. Secondo una prima ricostruzione, il 54enne poco prima si trovava nel garage insieme al figlio e un amico del ragazzo. Ad un certo punto, i tre avrebbero sentito il rumore di un'esplosione provenire dall'interno dell'abitazione.

Lippi sarebbe quindi salito nell'appartamento, che per lui era una seconda casa, e probabilmente quando ha aperto la porta è stato investito da un'ondata di fumo sprigionata dalla stufa a legna che era andata a fuoco. Il 54enne avrebbe, quindi, provato a raggiungere la portafinestra del soggiorno nel tentativo di arieggiare i locali, ma ha perso i sensi a causa del monossido di carbonio. Il primo a intervenire in suo soccorso è stato un parente, allertato dal figlio dell'imprenditore, ma ormai Lippi era deceduto.

Il 54enne era cugino del sindaco di Corteno Golgi, Giuseppino Lippi, e nel 1999 insieme ad alcuni soci aveva fondato la Palingeo di Carpenedolo. Fino a pochi mesi fa era stato consigliere delegato dell'azienda specializzata nei settori della geotecnica e della geognostica per la realizzazione di opere speciali in ambito edile e infrastrutturale.