Chi era Roberto Vitale, l'autista morto investito da una motrice: era pensionato e lavorava per arrotondare Si chiamava Roberto Vitale il 60enne pensionato che lavorava come autista in una ditta di logistica e che lunedì sera è morto investito da un collega mentre si trovava nel piazzale della sede di DHL a Carpiano (Milano).

(immagine di repertorio)

Si chiamava Roberto Vitale il 60enne morto ieri sera nella sede di DHL di Carpiano, in provincia di Milano. Dal 2018 l'uomo era dipendente di BS Autotrasporti S.p.A, una ditta di logistica con sede a Brescia. Secondo la Uil il 60enne era già in pensione, ma lavorava come autista per arrotondare.

Lunedì sera, attorno alle 22:45, Vitale avrebbe scaricato il suo mezzo e si sarebbe avviato a piedi sul piazzale della ditta di via Aldo Moro, quando sarebbe stato investito da una motrice guidata da un collega 62enne. L'uomo è morto sul colpo e gli operatori del 118, arrivati per prestare un primo soccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Melegnano e i tecnici dell'Ats, che verificheranno il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Dopo l'incidente, l'azienda di trasporti DHL ha espresso le sue condoglianze con un messaggio ufficiale: "DHL Express desidera esprimere il profondo cordoglio di tutto il management e dei collaboratori DHL. Alla famiglia va il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze. In riferimento all’incidente, DHL Express comunica di aver fornito tutte le informazioni e i dati richiesti dalle autorità inquirenti e rimane in attesa di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’accaduto".

In merito all'incidente si è espressa anche la ditta per cui lavorava il 60enne, la BS Autotrasporti S.p.A: "Il signor Vitale, assunto con contratto a tempo pieno in data 15 aprile 2018, era inquadrato come autista, in conformità con quanto previsto dal contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione vigente. Nel corso degli anni ha dimostrato grande professionalità e dedizione al proprio lavoro, conquistando la stima e l'affetto di colleghi e collaboratori tutta l'azienda si stringe con commozione attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi, partecipando sentitamente al loro dolore".