Chi era Riccardo Guidarelli, l’uomo che ha ucciso la madre prima di suicidarsi a Milano Riccardo Guidarelli aveva 53 anni e, secondo i vicini, aveva problemi di salute: è lui che questa mattina a Milano ha ucciso la madre e poi si è suicidato.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Riccardo Guidarelli, l'uomo di 53 anni morto suicida nella mattinata di oggi mercoledì 9 agosto dopo aver ucciso la madre 86enne Maria Costantini in casa loro a Milano. L'uomo, stando a quanto riferito dai vicini di casa ai microfoni di Fanpage.it, soffriva da tempo di depressione e la madre lo stava aiutando. In giro lo si vedeva poco: "Non parlava mai con nessuno. Lo si vedeva in zona mentre fumava", precisano altri inquilini.

Via Palanzone a Milano dove è avvenuto l’omicidio–suicidio

La chiamata al 118 prima del suicidio

Attorno alle 5 di questa mattina il 53enne avrebbe chiamato il 118 e avrebbe minacciato il suicidio. La polizia, i sanitari e i vigili del fuoco sono arrivati poco dopo in via Palanzone: una volta in casa subito hanno trovato il corpo dell'anziana uccisa molto probabilmente da un fendente. Ma dell'uomo nessuna traccia fino a quando un'ora dopo non è stato visto precipitare dalla finestra del quarto piano della palazzina. Il corpo del 53enne è rimasto infilzato nella recinzione che circonda il palazzo prima di essere recuperato dai vigili del fuoco. La Procura ora aprirà un fascicolo e disporrà l'autopsia su entrambi i cadaveri.

La recinzione in cui è rimasto infilzato il 53enne

Le indagini della polizia

Resta ancora da chiarire i dettagli dell'omicidio: saranno i risultati del medico legale a spiegare se la donna è stata colpita quando dormiva ancora. Il corpo è stato trovato nella sua camera da letto. I vicini non si sono accorti di nulla: la dirimpettaia ha raccontato di aver assistito al suicidio allertata dalle urla delle forze dell'ordine che stavano cercando di impedire la caduta al 53enne.