video suggerito

Chi era Ramona Rinaldi, la 39enne che è stata trovata morta nel box doccia della sua casa a Veniano Si chiamava Ramona Rinaldi, la 39enne che, lo scorso 21 febbraio, è stata trovata senza vita nel box doccia nel suo appartamento a Veniano (Como), dove viveva insieme al compagno e alla figlia Aurora. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

125 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Ramona Rinaldi, la 39enne che, lo scorso 21 febbraio, è stata trovata senza vita nel box doccia dell'appartamento di famiglia a Veniano, in provincia di Como, dove viveva insieme al compagno, Daniele Re, e alla figlia Aurora.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbe stato il marito a chiamare i soccorsi verso le 5 del mattino. L'uomo avrebbe poi riferito agli operatori di essersi svegliato a causa della sveglia impostata dalla compagna e, giratosi per spegnerla, si sarebbe quindi accorto dell'assenza di Rinaldi. A quel punto l'uomo ha raccontato di essersi alzato in cerca della donna e, una volta giunto davanti alla porta del bagno, l'avrebbe trovata chiusa. Da questo dettaglio, avrebbe sostenuto che la moglie si fosse chiusa a chiave all'interno della stanza senza più rispondere. Una volta giunti nell'appartamento, i soccorritori hanno sfondato la porta e, una volta entrati, hanno trovato la donna impiccata nel box doccia. Tutti i tentativi per rianimarla sarebbero stati inutili e gli operatori del 118 avrebbero potuto soltanto accertarne il decesso.

La porta chiusa dall'interno e la modalità della morte avevano portato inizialmente gli inquirenti ad avanzare l'ipotesi di suicidio. Ipotesi avvalorata anche dal fatto che l'uomo, già interrogato dal pubblico ministero e difeso dall'avvocato Davide Montani, avrebbe negato ogni sua responsabilità nella vicenda. Qualche giorno fa, però, la Procura di Como ha deciso di iscrivere il marito della donna sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia dopo che la famiglia ne avrebbe denunciato la scomparsa.

Leggi anche Ramona Rinaldi trovata morta del box doccia della sua casa nel Comasco: il marito indagato per omicidio

Questo ha dato modo agli inquirenti di disporre l'autopsia sul corpo della donna e gli esami del Ris (Reparto investigativo scientifico). L'esame autoptico non ha, però, riscontrato segni di violenza e avrebbe confermato la morte per impiccamento. Il corpo di Rinaldi è stato quindi restituito alla famiglia che ha potuto svolgere i funerali ad Appiano Gentile. Nel frattempo, sembra che il compagno della donna sia ricomparso. Avrebbe dichiarato di essersi soltanto allontanato.