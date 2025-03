Ramona Rinaldi trovata morta del box doccia della sua casa nel Comasco: il marito indagato per omicidio

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Tre settimane fa, lo scorso 21 febbraio, una donna di 39 anni è stata trovata senza vita nel box doccia dell'appartamento di famiglia a Veniano, in provincia di Como, dove viveva insieme al compagno e alla figlia minorenne. Questa mattina la Procura di Como ha iscritto il marito della donna, Daniele Re, sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

Secondo le testimonianze raccolte sino a questo momento, il giorno del decesso della donna, Ramona Rinaldi, era stato proprio il marito a chiamare i soccorsi verso le 5 del mattino sostenendo che la moglie si fosse chiusa a chiave nel bagno dell'appartamento senza più rispondere. Questo inizialmente aveva portato gli inquirenti ad avanzare l'ipotesi che la donna si fosse uccisa. Ipotesi avvalorata anche dal fatto che l'uomo, già interrogato dal pubblico ministero e difeso dall'avvocato Davide Montani, aveva negato ogni sua responsabilità nella vicenda.

Gli esiti dell'autopsia non avevano, però, potuto chiarire l'accaduto. Così, alle prime indagini, era seguita una serie di accertamenti che avevano portato investigatori e inquirenti ad allargare il ventaglio delle ipotesi e a chiedere l'intervento dei carabinieri del Ris (Reparto investigativo scientifico) di Parma, arrivati ieri mattina, martedì 11 febbraio, nella casa in cui Rinaldi viveva con la famiglia per effettuare i rilievi. Nel pomeriggio dello stesso giorno, però, il marito della 39enne avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Questo ha portato la Procura di Como a iscrivere l'uomo sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.