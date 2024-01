Chi era Maria Filia, la donna morta dopo essere stata travolta da un’automobile Si chiamava Maria Filia, la donna di 59 anni che è morta in provincia di Pavia dopo essere stata travolta da un’automobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Maria Filia, la donna di 59 anni che è morta all'ospedale di Voghera dopo un incidente stradale nel Pavese. La vittima – come riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna – era originaria di Uri, comune che si trova nella provincia di Sassari: da diverso tempo era residente a Casteggio (Pavia). Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, stava attraversando la strada a Torricella Verzate (Pavia) quando è stata travolta da un'automobile.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto alle 20.30 di sabato 6 gennaio lungo via Emilia. Il conducente del veicolo ha dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti, gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e provato a rianimarla. Dopodiché l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale più vicino: purtroppo i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La donna non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sembrerebbe che la donna non abbia attraversato sulle strisce pedonali. Inoltre la visibilità era molto ridotta a causa della pioggia e del buio. Probabilmente il conducente non ha visto la donna che attraversava.

Attraverso un post sui social, la parrocchia del paese ha scritto un post per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia: "La comunità è vicina alla famiglia con la preghiera". La data dei funerali per il momento non è stata ancora stabilita.