Chi era Marco Bordoni, il sub morto il giorno del suo compleanno in un’immersione nel lago di Como Mauro Domenico Bordoni era un venditore e viveva a Cinisello Balsamo. Il giorno del suo 54esimo compleanno aveva organizzato un’immersione nella zona de ‘Le Macchine’

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Marco Domenico Bordoni il sub di 54 anni che nel pomeriggio di ieri, domenica 14 novembre, è annegato durante un'immersione nel lago di Como. L'allarme era stato lanciato dai suoi amici intorno alle 13 dopo essere riemersi dalle acque di Moregallo, in provincia di Lecco. Bordoni, infatti, non era tornato su con loro.

L'incidente nel giorno del 54esimo compleanno

Era il giorno del suo compleanno. Bordoni, che viveva a Cinisello Balsamo, era un venditore e per festeggiare il suo 54esimo anno aveva deciso di immergersi nella zona de ‘Le Macchine‘: la porzione del lago di Como così chiamata perché con il fondale pieno di carcasse di automobili, furgoncini e moto.

Un posto non molto profondo, ma che è meta di subacquei alla ricerca di foto affascinanti e particolari. Anche per questo motivo è stata scelta quella spiaggia lecchese per trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa.

L'arrivo dei soccorsi e il sequestro dell'attrezzatura

Quando i suoi amici si sono accorti che non era tornato su con loro, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre a un'autobotte fatta arrivare da Valmadrera e un'auto infermieristica. Intanto, erano stati richiamati già l'elicottero da Varese, pronto al decollo, e i sommozzatori da Milano.

Quando il corpo di Bordoni è stato ritrovato, non c'era più niente da fare. Ogni tentativo fatto per rianimarlo, si è rivelato inutile. Gli inquirenti hanno sequestrato l'attrezzatura e ora si pensa di disporre un'autopsia e un'analisi tecnica per capire le cause del decesso.