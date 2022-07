Chi era Leonardo Caielli, il 16enne ucciso da un’auto fuori da un locale Si chiamava Leonardo Caielli e aveva 16 anni il giovane che è morto dopo essere stato investito da un’auto fuori da un locale nella Bergamasca. Due sue amiche sono rimaste ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook delle madre Alessandra Brambilla

Doveva essere una giornata spensierata con gli amici, invece si è trasformata in tragedia. Leonardo Caielli è morto a 16 anni a Fara d’Adda nella Bassa Bergamasca fuori dal Jamaica Pub. Erano le 23.30 di ieri sera venerdì 25 luglio quando è uscito dal locale ed è stato travolto da un'auto che stava passando in quel momento. L'impatto è stato violentissimo: Leonardo è morto sul colpo, due ragazze di 16 e 17 anni sono rimaste ferite ma non in modo grave.

Il gruppo di amici camminava lungo una strada buia

Si stavano salutando e stavano tornando a casa. Avevano giusto percorso venti metri lungo la strada statale che collega Cassano d'Adda a Treviglio quando è avvenuto l'impatto. L'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso: dalla prima informazioni la strada era molto buia e vedere il gruppo di amici era impossibile. Subito sono scattati i soccorsi, ma per Leonardo purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Soccorse le sue due amiche.

Le parole della madre sui social in ricordo del figlio

Stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Piotello: si cercherà di capire eventuali responsabilità. Intanto è stata subito informata la famiglia. Il 16enne viveva a Trezzano Rosa in provincia di Milano. La madre nella mattinata di oggi sabato 16 luglio ha voluto ricordare il figlio in un post su Facebook: "Ciao amore mio grande. Non ce la faccio il dolore è troppo forte. Sei il mio bambino, ti ho tenuto tra le mie braccia , ti ho consolato, ti ho protetto, ti ho amato con ogni fibra del mio cuore e della mia anima". E poi ha aggiunto: "Non sono pronta non lo sarò mai. Come saranno i miei minuti senza di te amore mio grande. Sei un ragazzo speciale sei il mio grande amore. Da lassù stringimi ancora forte come sai fare tu amore della mamma. Dammi la forza per andare avanti". Tanti i messaggi di cordoglio. Si attende ora una data per i funerali.