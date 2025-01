video suggerito

Chi era Flaviana Beretta, morta investita da un'auto a Bagnolo Cremasco mentre tornava a casa con il cane L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì 22 gennaio, lungo la statale di Bagnolo Cremasco (Cremona): la 62enne tornava a casa dalla consueta passeggiata con il cane. Il conducente dell'auto, un 22enne della zona, ha inizialmente proseguito la corsa ed è tornato solo in seguito sul posto.

Non ce l'ha fatta Flaviana Beretta, 62 anni, travolta da un'auto mentre intorno alle 17.30 di oggi mercoledì 22 gennaio stava attraversando la statale all'altezza di Bagnolo Cremasco (Cremona): in quel momento la donna, residente nella vicina Chieve, stava tornando a casa con il suo cane dopo la consueta passeggiata quotidiana.

La 62enne stava camminando, come ogni giorno, sulla ciclabile che porta a Bagnolo Cremasco. Al ritorno, ha attraversato la statale Serenissima per connettersi con la ciclabile dall'altro lato della strada che conduce a Chieve, dove la vittima abitava con altri due cani. E in quel momento che è stata investita da una Mercedes, condotta da un 22enne di Crema: nell’urto Flaviana Beretta è stata sbalzata prima sul cofano e poi sul parabrezza dell’auto, per poi venire infine trascinata sull'asfalto.

Trovata a 30 metri dal punto dell'impatto e soccorsa in condizioni disperate, la 62enne è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, dove è morta poco dopo l'arrivo: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Salvo invece il cane che era con lei, che è fortunatamente riuscito a fuggire lontano.

L'automobilista, in un primo momento, ha proseguito la sua corsa, ma poi è tornato sul posto. La sua Mercedes è stata posta sotto sequestro e il suo conducente indagato per omicidio stradale dai carabinieri di Bagnolo Cremasco. In supporto ai militari, per regolare la viabilità, è intervenuta anche la polizia stradale.