Chi era Filippo Masi, il vigile del fuoco morto in un incidente dopo aver finito il turno al lavoro Filippo Masi è il vigile del fuoco rimasto vittima di un incidente con la sua moto nella sera di ieri 27 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

É Filippo Masi, il vigile del fuoco rimasto vittima di un incidente con la sua moto nella sera di ieri 27 dicembre. Aveva appena finito il turno e stava tornando a casa.

I vigili del fuoco di Legnano danno la notizia in un post su Facebook: "Con grande tristezza annunciamo la scomparsa improvvisa di un caro amico, il CR Filippo Masi, capo turno dei Vigili del Fuoco di Milano. Ieri sera tornava a casa dopo il turno di servizio quando ha avuto un brutto incidente con la sua moto. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Sarà sempre ricordato con simpatia e grande stima da tutti quelli che l’hanno conosciuto. Ciao Filippo".

L'incidente stradale è avvenuto sulla tangenziale Ovest di Milano e precisamente all'altezza di Settimo Milanese. La dinamica è ancora poco chiara. Il motociclista è rimasto coinvolto nell'impatto tra più veicoli per cause ancora da accertare. Subito sono stati chiamati i soccorsi e Masi è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale, ma purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare. Quando è arrivato in ospedale era già in arresto cardiocircolatorio. Sul posto dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine che sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Ora in tanti ricordano Masi. La sua carriera era iniziata nel 1991 quando aveva preso servizio al comando di Milano per poi diventare capoturno del turno D. A breve verranno disposti i funerali.