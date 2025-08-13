Chi era Eugenio Frasca, il motociclista che è morto schiantandosi contro un palo inseguito dai carabinieri

Eugenio Frasca è il 48enne di Cinisello Balsamo che questa notte, mercoledì 13 agosto, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un palo durante un inseguimento con i carabinieri a Marina di Massa (Lucca). Il 48enne non si era fermato all’alt intimatogli dai militari.

Si chiamava Eugenio Frasca il 48enne di Cinisello Balsamo che questa notte, mercoledì 13 agosto, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un palo durante un inseguimento con i carabinieri a Marina di Massa, un comune in provincia di Lucca. Il 48enne non si era fermato all'alt dei militari.

L'inseguimento con i carabinieri: cosa sappiamo

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 4:30 di questa notte quando Frasca avrebbe deciso di fuggire all'alt intimatogli da una pattuglia dei carabinieri. Dopo un inseguimento tra le strade di Marina di Massa e un tragitto di circa 6 km di strada, il 48enne si è schiantato con la sua moto contro alcuni pali a bordo della carreggiata.

È allora che la pattuglia dei carabinieri coinvolta nell'inseguimento avrebbe allertato il 118 ed effettuato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari che, però, una volta giunti nei pressi dello schianto non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del motociclista per il quale l'impatto è stato fatale.

Al momento, su quanto accaduto sta indagando la Polizia stradale che ha già effettuato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. Resta, però, ancora da chiarire come mai Frasca non abbia rispettato l’alt e abbia invece scelto di fuggire.