Chi era Davide Maggio, il ragazzo di 26 anni morto dopo essersi schiantato in un tunnel a Milano Davide Maggio aveva 26 anni ed è morto due giorni fa in un terribile incidente stradale avvenuto in un tunnel di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Davide Maggio è morto all'età di ventisei anni: si è schiantato con la sua auto nel sottopasso di via Stephenson a Milano. Sono già diversi i messaggi condivisi su Facebook per ricordare il giovane originario del quartiere di Quarto Oggiaro: "Non dimenticherò mai le nostre risate al lavoro, le tante partite giocate assieme e il ragazzo semplice e genuino che eri".

In un'intervista al quotidiano "Il Giorno", una sua ex insegnante ha ricordato come Davide fosse un giovane allegro, simpatico e pieno di vita: "Ricordo il suo visetto con grandi occhi. Era un ragazzino di buon cuore". Anche il vicepresidente del Municipio 8, Fabio Galesi, ha commentato la tragedia esprimendo la sua vicinanza e cordoglio alla famiglia del giovane.

Il corpo del ragazzo estratto dalle lamiere

È stato proprio lui a lanciare l'allarme dopo avere visto la sua auto contro il muro del tunnel del capoluogo meneghino. Ha così chiamato i soccorsi: i vigili del fuoco, hanno estratto il corpo del ragazzo dalle lamiere. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, sembrerebbe che il ragazzo abbia urtato il muro del tunnel iniziando alcune carambole.

Sembrerebbe inoltre che non avesse la cintura di sicurezza e per questo motivo è finito nella parte posteriore del veicolo. Tra le ipotesi degli investigatori, c'è sia la possibilità di un malore che di uno schianto dovuto a una velocità eccessiva che, complice l'asfalto bagnato, potrebbe essere all'origine della tragedia. I funerali saranno martedì 13 dicembre alle 14.45 alla parrocchia Pentecoste.