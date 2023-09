Chi era Cristian Buratti, il 45enne che è morto dopo essersi schiantato con la sua moto Si chiamava Cristian Buratti, l’uomo di 45 anni che è morto in un incidente stradale a Rivarolo Mantovano. Buratti gestiva la Trattoria delle Torre che si trova nel centro di San Polo.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Cristian Buratti, l'uomo di 45 anni che nella serata di ieri, mercoledì 20 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Rivarolo Mantovano. Buratti si trovava in sella alla sua moto. La dinamica non è chiara: un operatore del soccorso stradale avrebbe trovato il 45enne in un fossato. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Chi era Cristian Buratti, il ristoratore morto in un incidente

L'incidente si è verificato sulla strada provinciale 64 e precisamente al confine tra le province di Mantova e Cremona. Cristian Buratti era un ristoratore: gestiva, infatti, la Trattoria delle Torre che si trova nel centro di San Polo. Era anche un animatore teatrale. L'uomo era però originario di Berceto, un comune della provincia di Parma, dove nel 2014 si era candidato alle elezioni comunali. Lascia tre figli.

Il sindaco di San Polo d'Enza Franco Palù ha raccontato al quotidiano Il Giorno di essere subito diventato amico del 45enne: "Nella sua trattoria con amici abbiamo suonato spesso. Mi mancherà tantissimo per il suo perenne sorriso e la scanzonata gioia di vivere".

Leggi anche Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero a bordo strada, morto un 19enne

La dinamica

A trovare il suo corpo è stato un dipendente del soccorso stradale: poco prima delle 18, l'operatore ha notato la moto distrutta e l'uomo. Hanno chiamato il 118 e poi hanno provveduto a estrarre il centauro dal fossato. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per Buratti non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire cosa posa averlo causato.