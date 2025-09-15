Chi era Chiara Zugnoni, la 36enne morta in uno schianto in moto a Sannazaro: stava facendo un giro con un amico

La 36enne Chiara Zugnoni è morta sabato sera a Sannazaro mentre si trovava in sella a una moto guidata dall’amico 26enne Islam Kezi. Il ragazzo, che è sopravvissuto ed è stato portato via con l’elicottero, le stava facendo fare un giro sulla sua nuova moto quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail.

Si chiamava Chiara Zugnoni la donna di 36 anni che è morta sabato sera a Sannazaro, in provincia di Pavia, mentre era in sella alla moto guidata dall'amico 26enne Islam Kezi, che si è schiantato contro il guard rail della circonvallazione verso Pieve Avignola. L'uomo si è salvato mentre per la donna non c'è stato nulla da fare. Mamma di due bambini, Zugnoni si era da poco trasferita in un nuovo appartamento in via Acerbi, vicino alla casa dei genitori, come riporta il quotidiano La Provincia Pavese. Giocava a tennis, le piacevano la natura e gli animali e recentemente, dopo la separazione dal marito, aveva deciso di lasciare il suo lavoro come manager all'istituto Wall Street English per dedicarsi all'insegnamento. Il suo obiettivo era frequentare un corso di formazione per specializzarsi nel sostegno.

Sabato sera Zugnoni si trovava nel comune di Zinasco perché aveva ricevuto un invito a cena da parte di alcuni amici, due famiglie di genitori di bambini che frequentano l'asilo insieme ai suoi figli. Nel gruppo c'era anche l'amica Simona con suo marito, il 26enne Islam Kezi, muratore nella ditta di costruzioni della famiglia. A inizio serata gli amici avevano parlato della nuova moto di Kezi, una Kawasaki, e Zugnone gli avrebbe chiesto di provarla. I due si erano quindi messi in sella alla moto poco prima di cena per un giro che sarebbe dovuto durare pochi minuti. Imboccata la circonvallazione, però, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe andato a schiantarsi contro il guard rail all'altezza di Sannazaro.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo, invece, è stato portato via in elisoccorso. Il sindaco di Zinasco, Massimo Nascimbene, ha descritto Kezi come "Un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Con i suoi familiari vive in paese ormai da anni, avevano acquistato da poco una villetta a Zinasco Nuovo. Non doveva succedere, è una tragedia assurda. Mi dispiace moltissimo per la giovane che ha perso la vita in questo modo".