Chi era Amilcare Marchetti, l’operaio morto annegato nella diga che stava pulendo Si chiamava Amilcare Marchetti l’operaio scivolato nella diga dove stava pulendo gli argini: ha nuotato per dieci minuti nell’acqua gelida poi è annegato.

A cura di Giorgia Venturini

Amilcare Marchetti

È Amilcare Marchetti il 54enne morto nell'incidente sul lavoro a Sernio, in provincia di Sondrio. Era scivolato nella diga dove stava pulendo gli argini e non è più riuscito a emergere dall'acqua. Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri di Tirano: il corpo è stato trovato e recuperato poche ore dopo dal nucleo sommozzatori arrivati da Milano. Per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Al decesso ha contribuito anche la gelida acqua. La vittima infatti avrebbe nuotato per dieci minuti per poi essere risucchiato dall'acqua.

Marchetti stava lavorando all'opera di derivazione "Traversa di Sernio" con l'ausilio di un macchinario. Cosa sia successo è al vaglio dei carabinieri: l'uomo sarebbe scivolato in acqua e avrebbe provato a rimanere a galla per qualche minuto.

Il 54enne era un operaio di A2A. L'azienda dopo aver saputo dell'incidente ha spiegato ha rilasciato la seguente nota: "Nella giornata di ieri, 24 novembre, presso l’opera di derivazione “Traversa di Sernio”, Amilcare Marchetti, dipendente di A2A in Valtellina, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro". E poi l'azienda ha aggiunto: "Il Gruppo esprime profondo cordoglio per la perdita del collega e si unisce al dolore dei familiari. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’accaduto; A2A si è immediatamente resa disponibile per fornire tutto il supporto necessario all’autorità giudiziaria". La vittima era originario di Tirano in Valtellina: a breve verranno disposti i funerali.