Precipita nella diga durante la manutenzione, operaio nuota per 10 minuti nell’acqua gelida: è morto Ieri, venerdì 24 novembre, è morto Amilcare Marchetti, un uomo di 54 anni, che è precipitato nella diga di Sernio-Lovero, in provincia di Sondrio.

Nella notte fra venerdì e sabato 25 novembre, è stato ripescato il corpo di Amilcare Marchetti, un uomo di 54 anni, che è precipitato nella diga di Sernio-Lovero, in provincia di Sondrio. L'operaio stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione al bacino artificiale di A2A. Il 54enne era un dipendente della società.

L'uomo ha nuotato per dieci minuti

Sulla base di quanto scoperto fino a questo momento, l'incidente è avvenuto ieri dopo le 15. L'operaio, per cause ancora da accertare, è scivolato nell'acqua gelida. L'uomo avrebbe nuotato per circa 10 minuti nell'acqua ghiacciata: purtroppo però, stremato, è annegato. Nella notte i sub dei Vigili del fuoco, arrivati da Milano, hanno recuperato il cadavere.

I carabinieri della Compagnia di Tirano stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: stanno analizzando i filmati delle telecamere dell'impianto di A2a per cercare di capire cosa possa essere successo. Sembrerebbe che il 54enne fosse solo durante l'intervento di manutenzione.

La Procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta

Bisognerà chiarire se fosse dotato di un giubbotto salvagente e se avesse scarpe idonee. Nel frattempo, la procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta: i magistrati nelle prossime ore stabiliranno se svolgere o meno l'autopsia.

"Il Gruppo esprime profondo cordoglio per la perdita del collega e si unisce al dolore dei familiari. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’accaduto. A2A si è immediatamente resa disponibile per fornire tutto il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria”, ha commentato la società in una nota stampa.