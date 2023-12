Chi era Amara Kante, il calciatore 25enne morto nello schianto del suo camion sull’A4 Il camionista di 25 anni che ha perso la vita nell’incidente sulla A4 Milano-Brescia si chiamava Amara Kante: nel Bresciano lo conoscevano in molti per il suo impegno nel calcio.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Amara Kante, il camionista di 25 anni che ha perso la vita nell'incidente sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo per Sesto San Giovanni. Il violento incidente è accaduto nella mattina di oggi martedì 5 dicembre verso le 6: il ragazzo era alla guida del suo mezzo pesante quando – per motivi ancora da accertarsi – ha perso improvvisamente il controllo del camion e si è schiantato contro un pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi.

Chi era il 25enne Amara Kante

Il 25enne era conosciuto da tutti nel bresciano: era un giocatore di calcio della zona. Dalla scorsa stagione giocava per il Roè Volciano, ma da anni scendeva in campo. Ha iniziato nel 2016 indossando la maglia del Prevalle e non ha più smesso. Poi questo lavoro come camionista che svolgeva per un'azienda di Prevalle lo ha portato in giro per l'Italia. E sulle strade ha perso la vita. Amara Kante lascia la fidanzata e tanti amici.

Cosa sia successo è al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno ricostruire tutta la dinamica. Il 25enne è morto sul colpo schiantandosi contro il palo autostradale. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto: il tir con alla guida Amara Kante avrebbe speronato un furgone prima dell'impatto. Il conducente di questo mezzo, è rimasto ferito: le sue condizioni non sono gravi.

Oltre ai medici e ai paramedici del 118 e agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni: i pompieri hanno recuperato il corpo della vittima. Il giovane era rimasto schiacciato all'interno della cabina: il recupero infatti non è stato facile.