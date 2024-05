video suggerito

Chi era Alessandro Dall’Ò, l’architetto 33enne morto mentre faceva canyoning nel torrente Esino Alessandro Dall’Ò è morto a 33 anni risucchiato da un mulinello nel torrente Esino, nel Lecchese. Architetto, era appassionato di arrampicata e canyoning. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Dall'Ò (foto da Facebook)

Si chiamava Alessandro Dall'Ò, il 33enne deceduto nella mattinata di oggi, sabato 18 maggio, in ospedale a Lecco. L'architetto milanese, laureato al Politecnico, socio e amministratore unico della società Opernarch srl, era stato risucchiato da un mulinello del torrente Esino in zona Perledo, nel Lecchese, mentre stava facendo canyoning insieme a due amici e alla fidanzata. Dall'Ò, però, sarebbe caduto in cordata da una cascata sprofondando in una pozza. Chi era con lui ha provato a raggiungerlo, cercando di tirarlo fuori dall'acqua. Il 33enne, però, sarebbe rimasto intrappolato nel mulinello per quattro minuti ed era in arresto cardiaco. I sanitari lo hanno trasportato con l'elicottero all'Ospedale Manzoni di Lecco, dove è stato dichiarato il decesso dell'architetto.

L'incidente durante il canyoning nell'Esino

Dall'Ò era arrivato nei pressi del torrente Esino nella prima mattina del 18 maggio. Con lui c'era la fidanzata e altri due ragazzi, esperti di canyoning di cui stava facendo il corso per diventare istruttore. Stando a quanto ricostruito, si stava calando con l'aiuto delle corde in una delle gole strette dell'Esino. Arrivato nei pressi di una pozza che gli avrebbe concesso qualche minuto di sosta, è stato risucchiato da un vortice che si è creato in un punto dove il flusso d'acqua è particolarmente importante.

I tre che erano con lui hanno provato a soccorrerlo il prima possibile, ma Dall'Ò sarebbe rimasto sott'acqua per quattro minuti. Una volta portato fuori, hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Il 33enne, infatti, era già in arresto cardiaco. All'arrivo dei sanitari, non respirava più. Dall'Ò è stato comunque trasportato d'urgenza all'Ospedale Manzoni di Lecco, dove è deceduto poco dopo.

Alessandro Dall'Ò era un architetto

Dall'Ò si era laureato in Architettura ambientale al Politecnico di Milano. Da qualche tempo, socio e amministratore unico un'impresa edile Opernarch srl. Appassionato di canyoning, faceva parte dell’Associazione italiana guide canyon (Aigc), l’unico ente ufficiale di professionisti della pratica sportiva. Il 33enne aveva anche un canale YouTube dove condivideva le sue imprese anche di arrampicata.