Chi è “Mimmo l’egiziano”, il custode che sventa i furti: “Ho fatto arrestare 36 persone” Custode in un palazzo vicino a villa Reale di Monza, Mohamed Salah è un punto di riferimento nel suo quartiere, contro ladri e malintenzionati.

A cura di Simone Giancristofaro

Mohamed Salah, custode in un palazzo a Monza

Mohamed Salah fa il custode in un bel palazzo vicino alla villa Reale di Monza. Nei giorni scorsi si è parlato di lui perché ha trovato un portafoglio con più di 1.300 euro ed è riuscito a risalire al proprietario restituendoglielo, tramite un post su un gruppo Facebook di Monza.

"Mimmo l'egiziano", così si fa chiamare Salah, è da anni un punto di riferimento del suo quartiere, avendo sventato numerosi furti in casa: con alcuni amici lo si vede spesso di sera a passeggio per le vie della zona, assicurandosi che non ci siano malintenzionati all'opera: "Ho fatto arrestare 36 persone" racconta con orgoglio ai microfoni di Fanpage.

Mimmo è arrivato in Italia più di trent'anni fa, vivendo prima a Sesto San Giovanni, dove ha anche giocato nella locale squadra di calcio. Grazie al suo allenatore ha trovato il posto da portiere in un palazzo a Monza e da lì non si è più spostato.

1350 euro restituiti al proprietario

Qualche giorno fa, mentre sistemava il giardino del condominio, Mohamed ha trovato un portafoglio con 1350 euro dentro e alcuni documenti. Prima si è recato all'indirizzo riportato sulla carta d'identità e quando gli hanno detto che il proprietario non abitava più lì ha fatto un post su un gruppo Facebook di Monza.

"Un'ora e mezzo dopo – spiega Mimmo – il ragazzo, è un imbianchino, è venuto da me, tremava e aveva le lacrime agli occhi, aveva perso lo stipendio appena ritirato, è rimasto stupito che dentro il portafoglio ci fossero tutti i soldi, poi mi ha abbracciato e ci siamo fatti una foto". Mimmo sorride mentre racconta l'accaduto anche perché l'imbianchino doveva compravo un regalo per il compleanno della figlia.

"Come in Egitto ci aiutiamo tutti"

Oltre al ritrovamento del portafogli, Mimmo è diventato negli anni una sorta di vedetta del quartiere: con orgoglio ci racconta dei tanti furti sventati grazie al suo interventismo e alle chiamate alle forze dell'ordine.

Il primo episodio risale a più di trent'anni fa, quando appena diventato custode del palazzo ha sorpreso quattro ladri in ascensore e mentre attendeva l'arrivo dei carabinieri è riuscito a bloccarli: "Ammiro tanto polizia e carabinieri, io non sono un eroe, ma viene spontaneo, è una cosa bella, arrivo dall'Egitto, da sempre ci aiutiamo e ci prendiamo cura della nostra zona, lo faccio col cuore".