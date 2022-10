Chi è l’oligarca russo a cui hanno sequestrato la villa a Sirmione e chi sono i veri inquilini Ecco chi è Grigory Vikotorovitsi Berezkin, oligarca russo a cui la Guardia di Finanza ha sequestrato il suo complesso immobiliare a Sirmione, sul lago di Garda.

A cura di Giorgia Venturini

Sirmione, sul lago di Garda

Si chiama Grigory Vikotorovitsi Berezkin, oligarca russo a cui la Guardia di Finanza ha sequestrato il suo complesso immobiliare a Sirmione, sul lago di Garda, che vale circa 15 milioni di euro. L'oligarca russo rientra nella liste dei 210 miliardari vicini a Vladimir Putin e finiti nella liste dell'Unione Europea dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina.

Gli affari dell'oligarca russo

Berezkin, 54 anni, è il presidente di "Esn", una società attiva nella finanza e che opera nel mercato dell'energia, informatica e media. Ma anche petrolio, infrastrutture e industria. Il 54enne si occupa soprattutto di investimenti immobiliari, proprio come l'acquisto del complesso immobiliare sul lago di Garda. Il complesso è stato un investimento tramite società prestanome, finita nel mirino delle Fiamme Gialle.

L'imponente struttura mai abitata dall'oligarca

L'imponente struttura a più piani si trova al civico quattro di via Punta Staffalo nel comune di Sirmione, in provincia di Brescia. L'immobile da sogno ha un campo da tennis, un molo dove attraccare con il motoscafo, bagni d'oro e due piscine, di cui una da 25 metri, coperta e rivestita in marmo e mosaici. Una villa però mai frequentata dall'oligarca.

Chi abita nella super villa russa

Se l'oligarca non ha mai frequentato la villa, chi ci abitava? Tutto l'anno nel residence abitavano una coppia di custodi danesi: solo loro che gestiscono e hanno le redini dell'intero complesso. Poi nei mesi si alternano ospiti per qualche soggiorno di breve durata. Ma capita spesso che la villa resta a volte non frequentata, se non fosse per i suoi custodi.