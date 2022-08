Chi è il violentatore seriale in monopattino a Milano Si chiama Matteo Angelo Errigo, il 21enne che si trova adesso ai domiciliari a casa della nonna per aver aggredito e molestato almeno quattro donne a Milano. Sulle spalle ha già una condanna per maltrattamenti alla madre.

Immagine di repertorio

Si chiama Matteo Angelo Errigo, il 21enne piemontese arrestato con l'accusa di violenza sessuale per aver inseguito con il monopattino e molestato alcune donne in zona Ripamonti/Porta Romana a Milano. Sono almeno quattro, le aggressioni avvenute a suo nome. Adesso, in attesa di ulteriori sviluppi e dell'interrogatorio del gip di domani, si trova ai domiciliari a casa della nonna.

I maltrattamenti verso la madre

Per lui non si apriranno, al momento, le porte del carcere. Il giudice ha riconosciuto infatti la "capacità auto-custodiale" del giovane nella sua condanna per maltrattamenti ai danni della madre. Per lui era stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre: misure che ha sempre rispettato.

Come avvenivano le aggressioni

Nel frattempo, gli inquirenti stanno raccogliendo altro materiale e vagliando altre denunce di aggressioni avvenute con uno schema simile. Quello del 21enne era fisso. Le vittime sempre donne sole, che camminavano in tutta fretta di notte mentre tornavano a casa. Donne "distratte" dal telefono, in contatto diretto con il fidanzato o con qualche amica per sentirsi più protette.

Leggi anche Scappa dalla polizia e quando viene bloccato lancia il monopattino sulla volante, arrestato

Le pedinava in monopattino e poi, quando era certo di poter agire indisturbato, le assaltava alle spalle gettandole a terra. "Io ero paralizzata nel corpo, per fortuna ho avuto la prontezza di urlare. Mi ha buttata a terra e mi ha girata, con lui davanti", ha raccontato una delle vittime.

Il monopattino rosso

Intanto è stata sequestrata "l'arma" del molestatore seriale, quel monopattino rosso con cui si aggirava nei dintorni della casa della nonna, nel perimetro tra Fondazione Prada e la Bocconi, e sfrecciando a gran velocità puntava le proprie prede.