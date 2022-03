Chi è Abdisaraq Jama, il giovane padre di 22 anni ucciso con un coccio di bottiglia a Milano In manette il suo assassino: si tratta del 34enne Mohamed Ahmed.

A cura di Giorgia Venturini

È rimasto vittima di una rapina finita male il 22enne somalo Abdisaraq Jama, ucciso a coltellate sabato notte con un coccio di bottiglia. A ricostruire i fatti di quanto accaduto sono stati i carabinieri: verso le 3.30 Jama si trovava sul marciapiede di via Lazzaro Palazzi quando è stato aggredito dal 34enne, anche lui somalo, Mohamed Ahmed. Quest'ultimo lo ha aggredito colpendolo al collo con un pezzo di vetro con l'obiettivo di rubare a lui il cellulare. Sull'accaduto indagano però ancora i carabinieri.

Morto poche ore dopo l'arrivo in ospedale

Pochi secondi dopo altri passanti hanno allertato il 118: paramedici e medici si sono precipitati a soccorrere il giovane ma purtroppo le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Traportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, è morto poche ore dopo essere stato sottoposto a un intervento. Nel frattempo subito dopo l'aggressione è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri impegnata come ogni notte nel controllo della movida milanese: i militari hanno ascoltato i testimoni e si sono messi subito a caccia dell'aggressore. Il 34enne è stato trovato poco dopo ancora con gli abiti sporchi di sangue.

La vittima aveva due figli

Dagli accertamenti quello che si sa delle vittima è che era regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno. Viveva con una compagna anche lei molto giovane e due figli in un centro di accoglienza del Comune di Milano in zona Trenno. Quella sera però aveva deciso di uscire ed è rimasto vittima della brutale aggressione che gli è costata la vita.