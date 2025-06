video suggerito

Che cos'è la Popillia Japonica, il coleottero arrivato dal Giappone che sta distruggendo prati e giardini a Milano É presente in Lombardia ormai dal 2014: le sue larve infestano prati, campi da calcio e da golf e si nutrono delle radici, facendo ingiallire e disseccare l'erba. Gli esemplari adulti, invece, colonizzano le piante e mangiano le foglie fino a farne rimanere solo le nervature.

Popillia Japonica

Anche quest'anno è tornato, nei parchi e nei giardini di Milano, lo scarabeo giapponese (Popillia Japonica), un coleottero infestante originario del Giappone e della Russia Orientale che distrugge prati e piante. Questo piccolo animale, lungo circa un centimetro e caratterizzato da riflessi bronzei e verdi, può provocare ingenti perdite economiche e alti costi di contenimento.

Come riporta il sito della Regione Lombardia, lo scarabeo è arrivato per la prima volta in Europa continentale nell'estate del 2014, quando fu segnalato tra Piemonte e Lombardia. Gli scarabei si spostano per brevi tratti volando, ma sulle lunghe distanze si trasferiscono grazie a prodotti agricoli e piante trasportate su navi e aerei. L'area infestata in Lombardia si allarga di circa 10 chilometri ogni anno.

Le larve infestano prati, campi da calcio e da golf e si nutrono delle radici, facendo ingiallire e disseccare l'erba. Gli adulti invece colonizzano le piante nutrendosi di foglie, fiori e frutti e arrivano a scheletrizzare completamente il fogliame (cioè ne fanno rimanere solo le nervature). Gli scarabei sono stati segnalati su oltre 300 specie di piante: quelle più a rischio sono rose e rovi, alberi da frutto, mais e soia. Il caldo e l'umidità sono elementi che facilitano la loro proliferazione. A Milano le zone più infestate sono quelle vicine a aree verdi: parco Sempione, i giardini di zona Garibaldi, il parco attorno a San Siro, l’Ippodromo La Maura, ma anche l'area di Malpensa.

I danni alle foglie causate dallo scarabeo giapponese.

L'insetto comincia a diffondersi attorno ai primi di giugno e rimane in città per tutta l'estate. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha preso, come ogni anno, alcune precauzioni per arginarne la diffusione: tra queste, anche il posizionamento di trappole. Secondo i dati diffusi dal servizio fitosanitario, il 18 giugno 2025 le catture di Popillia japonica in Lombardia sono state più del doppio rispetto allo stesso momento dell'anno scorso.

Ciò nonostante, secondo il Comune di Milano non si può parlare di un vero e proprio allarme. L'insetto non è pericoloso per l'uomo: non punge e non è veicolo di malattie.