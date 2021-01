in foto: (Immagine di repertorio)

Avevano organizzato una festa in casa, ma sono stati scoperti: a Cerro Maggiore, comune in provincia di Milano, venti ragazzi sono stati multati per aver violato le disposizioni in materia di contenimento dei contagi da Coronavirus.

Venti ragazzi multati dopo aver organizzato una festa in casa

Lo scorso weekend, i ragazzi – tutti tra i venticinque e i trent'anni – avevano organizzato una serata a base di musica e alcol in un'abitazione. Uno dei vicini, probabilmente infastidito dalla musica alta o allarmato dal fatto che ci fossero diverse persone in un'unica casa, ha però segnalato quanto stava accadendo ai carabinieri. I militari della stazione di Cerro Maggiore si sono immediatamente recati sul posto. Al loro arrivo, i giovani hanno provato a mettere sul volto la mascherina, ma invano. La loro azione infatti andava contro le disposizioni previste dall'ultimo Dpcm che non consentono di stare in più persone non conviventi in uno stesso spazio. Per questo motivo, i carabinieri li hanno multati e adesso dovranno pagare una multa di almeno quattrocento euro.

A Milano multati sei ragazzi dell'Università Bocconi

L'episodio ne ricorda un altro avvenuto sempre a Milano. Tra il 13 e il 14 gennaio sei studenti dell'Università Bocconi erano stati multati per aver organizzato un festino in una casa di via Ascanio Sforza. Anche in questo caso ad allertare le forze dell'ordine erano stati i vicini esasperati dalla musica alta. Dopo averli identificati, i carabinieri li hanno multati. Anche in questi caso i giovani universitari, tra 19 e i 20 anni, dovranno pagare una multa da 400 euro.