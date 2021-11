Cede rampa di scala e operaio vola dal terzo piano: trasferito in ospedale La rampa di una scala ha ceduto in corso Vercelli, in zona Wagner, a Milano: nell’incidente è rimasto ferito un operaio che è stato trasferito in codice giallo all’ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e anche i vigili del fuoco che hanno recuperato l’uomo con l’autoscala.

A cura di Ilaria Quattrone

Una rampa di scala ha ceduto in corso Vercelli, in zona Wagner, a Milano: nell'incidente è rimasto ferito un operaio che stava svolgendo delle operazioni di manutenzione dell'ascensore. Il cedimento sarebbe avvenuto intorno alle 12.15 di oggi, mercoledì 3 novembre. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e anche i vigili del fuoco che hanno recuperato l'uomo con l'autoscala.

L'operaio è stato trasferito in codice giallo

Fonte foto: Vigili del Fuoco

L'operaio, un uomo di 41 anni, è stato trasferito in codice giallo in ospedale: non dovrebbe quindi aver riportato delle ferite. Stando a quanto spiegato dai vigili del fuoco, sono state evacuate due famiglie perché vivevano sopra la rampa di scala interessata. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di due auto mediche e un'ambulanza. Presenti anche gli agenti della polizia locale e della questura: le forze dell'ordine stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e cercare di capire quali siano state le cause.