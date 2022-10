Cede la grata di un palazzo a Milano, donna di 69 anni precipita per sei metri Il fatto in zona Crescenzago, a Milano, all’interno di un condominio privato. Sul posto tre squadre di Vigili del fuoco.

Ci ha camminato sopra, e la grata ha ceduto. È successo a una donna di 69 anni a Milano, in via Armando Falconi (zona Crescenzago): nel palazzo di fianco al parco della Martesana è crollata la grata di ferro che copriva una voragine profonda ben sei metri. Così la donna è precipitata nel vuoto, in fondo al buco di cemento.

Tre squadre di Vigili del fuoco per estrarre la donna

A calarsi tra le tubature tre squadre dei Vigili del fuoco, intervenute alle 13.45 all'interno del condominio, che hanno portato il salvo la signora. Immediatamente trasportata in ambulanza, in codice giallo, si trova adesso ricoverata all'ospedale Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita.

I precedenti a Milano e dintorni

E non è certo la prima volta che si verifica un simile incidente, in città e nei dintorni.

A gennaio del 2021, due uomini sono precipitati nel vuoto per diversi metri a seguito del cedimento di una grata di aerazione di un parcheggio sotterraneo, dentro il centro commerciale MediaWorld di Rubattino. Nel maggio dello stesso anno, un bambino di 5 anni era finito in uno scantinato dopo un volo di due metri, ed era stato portato in ospedale con diverse fratture multiple. Ancora prima, nel 2020, ad agosto, una donna era finita nel vuoto a Novate Milanese.