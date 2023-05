Cede il soppalco dell’officina e cade nul vuoto: meccanico di 48 anni in gravi condizioni Un uomo di 48 anni si è gravemente ferito nella sua officina di Ciserano, in provincia di Bergamo, nel corso della mattinata di sabato 6 maggio. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un meccanico di 48 anni si è gravemente ferito nella sua officina a Ciserano, in provincia di Bergamo, nel corso della mattinata di oggi, sabato sei maggio. Subito è intervenuta l'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Secondo i primi accertamenti, sarebbe crollato il soppalco su cui l'uomo si trovava.

Intorno alle dieci di questa mattina un meccanico di 48 anni si trovava nella sua officina a lavorare, nonostante fosse sabato mattina. Ma il soppalco su cui si trovava sarebbe improvvisamente crollato, facendo precipitare l'uomo per diversi metri.

Atterrato sul pavimento, l'uomo ha riportato diverse contusioni e ferite. Tanto che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato portato da un'ambulanza che lo ha immediatamente soccorso.

Il 48enne sarebbe in gravi condizioni. Tuttavia durante i soccorsi e il trasferimento in ospedale non avrebbe mai perso coscienza. Pertanto si ritiene che non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nell'officina, oltre all'ambulanza, è intervenuta una voltante della compagnia dei carabinieri di Treviglio e il personale dell’Ats di Bergamo per effettuare i necessari controlli dopo un incidente sul luogo di lavoro e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.