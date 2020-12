Sfinito per un lungo viaggio all'interno di un camion, un cavallo si è accasciato al suolo all'interno dell'area di servizio di Somaglia est, lungo l'autostrada del Sole, in provincia di Lodi. Sul posto per soccorrere l'animale sono intervenuti vigili del fuoco e veterinari, che sono riusciti a rianimarlo e rimetterlo in piedi utilizzando un'autogru.

Cavallo crolla in autostrada: soccorso dai vigili del fuoco

Il cavallo, secondo quanto raccontato dai proprietari, aveva iniziato a stare male mentre era a bordo del mezzo di trasporto. Per questo è stato portato a terra, dove però è crollato a terra. L'intervento, proprio davanti alle pompe di benzina, è andato a buon fine.

Incidente nei boschi vicino a Udine: cavallo e fantino caduti in un burrone

Un altro incidente è avvenuto nelle ultime ore Friuli. In una zona boscosa di Ragogna (Udine) un uomo che stava cavalcando è caduto in un burrone per circa cinquanta metri. L'animale ha continuato a precipitare per altri cento metri. Una caduta paurosa che, per miracolo, ha provocato solo alcune ferite lievi al cavallo e la frattura di un arto all'uomo. Sul posto e' giunto l'elicottero con il medico del Soccorso Alpino che hanno recuperato il ferito. Le squadre di terra hanno recuperato l'animale.