Caso Leonardo La Russa, indagato per violenza sessuale: la Procura di Milano chiede proroga delle indagini Il pm titolare del fascicolo d'inchiesta ha inoltrato richiesta al gip per prolungare le indagini sul caso, al fine di avere un quadro completo della vicenda.

A cura di Valerio Papadia

Leonardo La Russa

La Procura di Milano ha chiesto una proroga delle indagini sul caso di Leonardo La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa indagato per violenza sessuale insieme all'amico, il dj Tommaso Gilardoni. Il pubblico ministero Rosaria Stagnaro, titolare del fascicolo d'inchiesta sul caso, ha chiesto al gip del Tribunale di Milano una proroga delle indagini al fine di avere il tempo necessario per esperire tutti gli accertamenti e per fare piena luce sulla vicenda. Proprio nelle ultime settimane, infatti, gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente una serie di testimoni per avere il quadro completo della situazione, come, ad esempio, se alla presunta vittima sia stata somministrata la cosiddetta droga dello stupro o meno.

Le indagini su La Russa junior sono partite nel luglio del 2023, dopo la denuncia presentata da una giovane, ex compagna di liceo di Leonardo La Russa, che ha raccontato agli inquirenti di aver subito violenza sessuale da parte del figlio del presidente del Senato e dall'amico. La violenza si sarebbe consumata nella notte tra il 18 e il 19 maggio del 2023, quando la presunta vittima avrebbe incontrato i due giovani all'Apophis Club, noto locale notturno di Milano. Dopo qualche cocktail offertole dai due ragazzi, la giovane avrebbe avuto un black out e si sarebbe risvegliata la mattina successiva in un letto insieme ai ragazzi, non avendo ricordi di rapporti sessuali con loro. I due indagati hanno sempre sostenuto che la ragazza fosse consenziente.