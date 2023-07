Caso La Russa, l’amico dj indagato per violenza sessuale scoperto attraverso i voli Londra-Milano Tommaso Gilardoni è l’amico dj di Leonardo Apache La Russa indagato insieme al figlio del presidente del Senato per violenza sessuale. Il 24enne è comasco, ma vive a Londra ed è stato identificato grazie alle analisi dei voli per Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Il dj 24enne Tommaso Gilardoni, comasco residente a Londra, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale. Secondo la Procura di Milano era lui il "secondo uomo" di cui ha parlato la 22enne nella denuncia per abusi presentata lo scorso giugno contro Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. Era stato lo stesso 19enne la mattina del 19 maggio a confermare alla ragazza il coinvolgimento di una seconda persona, tale "Nico". Tuttavia, esaminando i voli Londra-Milano è emerso che quello di Gilardoni è un profilo "perfettamente compatibile" con quello descritto dai protagonisti della vicenda.

La notte del 18 maggio e il risveglio in casa La Russa

La ragazza, prima nella denuncia e poi in fase di interrogatorio, ha affermato di essersi svegliata il 19 maggio nuda e in stato di shock a casa della famiglia La Russa. La sera prima aveva incontrato Leonardo Apache, che conosceva già ai tempi del liceo, alla discoteca Apophis di Milano. La 22enne ha detto di non ricordarsi nulla di quanto accaduto durante la notte, ma un'amica che era con lei le aveva spiegato che dopo aver bevuto un drink aveva perso il controllo di sé.

La conferma di aver avuto un rapporto sessuale con Leonardo Apache era arrivata proprio da lui. "Mi ha detto che siamo venuti qui dopo la discoteca, con la sua macchina", ha spiegato la ragazza, "mi confermò che sia lui sia il suo amico, di nome Nico, avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa". Quel "Nico", poi, avrebbe dormito in quello stesso appartamento. Cosa confermata anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa dopo la denuncia: "Era un suo amico arrivato da Londra, dove studia anche mio figlio".

Il dj "Nico"

Dopo quelle parole, la Squadra mobile diretta da Marco Calì è partita alla ricerca di questo dj "Nico", senza però trovare alcunché. Allora, gli investigatori hanno deciso di concentrare le indagini sui tre ragazzi che avevano suonato nel locale Apophis quella sera. Così facendo, è stato possibile individuare Tommaso "Tommy" Gilardoni come l'unico che era stato ospitato da Leonardo Apache nell'abitazione di famiglia quella notte.

La conferma dei sospetti della Squadra mobile è arrivata dal controllo dei voli Londra-Milano. Gilardoni, infatti, è originario di Como ma vive a Londra. Nella capitale inglese il 24enne sarebbe attivo nel campo della musica, in particolare quella da discoteca e club. Ecco allora che quello di Gilardoni è risultato un profilo "perfettamente compatibile" con quello del "secondo uomo" ospite a casa La Russa.

Nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, quello di Gilardoni è il secondo nome iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale. Per il momento non si parla di violenza di gruppo, perché i presunti rapporti sessuali sono considerati come avvenuti singolarmente. Ora il 24enne potrà partecipare agli accertamenti tecnici dell'indagine attraverso difensore e consulenti, come l'esame dei cellulari sequestrati.