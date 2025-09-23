Caso Chiara Ferragni, oggi inizia il processo per truffa: cosa accadrà durante la prima udienza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Chiara Ferragni ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025, inizierà davanti alla terza sezione penale del tribunale di Milano il processo nei confronti di Chiara Ferragni. L'influencer è imputata per truffa aggravata insieme ad altre due persone. Quella di oggi sarà un'udienza predibattimentale: si tratta di una fase preliminare del processo penale – necessaria per snellire il processo – che è stata introdotta dalla Riforma Cartabia. Questa tipologia di udienza è prevista per i reati a citazione diretta. E, infatti, in questo caso la citazione diretta a giudizio è stata disposta dal pubblico ministero Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

Durante l'udienza di oggi, che si svolgerà davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, ci sarà la costituzione delle parti. Per questa prima udienza, oltre a Ferragni, sono stati convocati il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del consiglio d'amministrazione di Cerealitalia Francesco Cannillo. Oggi sarà emessa la sentenza di non luogo a procedere per Alessandra Balocco, che è morta negli scorsi mesi. Gli avvocati degli imputati potranno chiedere l'ammissione a riti alternativi, che potrebbero snellire ulteriormente il processo e, in caso di condanna, portare a una riduzione di un terzo della pena. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Ferragni non sarà presente in aula: potrebbe esserci alle prossime udienze.

Ma perché Ferragni, Damato e Cannillo sono accusati di truffa aggravata? Per la Pubblica Accusa, avrebbero fatto credere ai consumatori che acquistando i pandori Balocco griffati Ferragni e le uova di Pasqua sempre griffate Ferragni avrebbero fatto beneficenza. Per gli inquirenti, Ferragni e le sue società avrebbero ottenuto un ingiusto profitto di oltre due milioni e duecentomila euro. L'imprenditrice è stata già multata dall'Antitrust. Tra questa sanzione, le donazioni e l'accordo con l'associazione consumatori Codacons, Ferragni ha già pagato 3,4 milioni di euro. Nonostante l'accordo con Codacons, i cui esposti hanno fatto partire l'inchiesta, e la conseguente "caduta delle parti offese", la Procura ha comunque richiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati. E questo perché gli inquirenti contestano la minorata difesa dei consumatori, che rende il reato procedibile d'ufficio.

E infatti i legali degli imputati potrebbero contestare oggi questa aggravante.