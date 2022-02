Case in affitto a 487 euro al mese a Milano: aperto il bando Case a tariffe convenzionate a Milano: da una convenzione tra il Comune e Redo, saranno affittati 84 bilocali e 21 trilocali a tariffe agevolate. I primi avranno un affitto di massimo 487 euro al mese mentre i secondi andranno dai 532 euro ai 770 euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Case a tariffe convenzionate: è il progetto alla base dell'intervento che riguarderà la zona sud di Milano. L'iniziativa, denominata "5Square" e promosso da Redo Sgr S.p.A., avrà alla base l'idea di un'edilizia convenzionata con il comune di Milano. Gli appartamenti saranno in parte in vendita e in parte in affitto. Per il momento è stato pubblicato l'avviso per gli alloggi in affitto. Come spiegato in un post su Facebook dall'assessore comunale per la casa Pierfrancesco Maran si tratta di 84 bilocali e 21 trilocali. Tutti saranno affittati con un contratto 4+4: i primi avranno un affitto che sarà al massimo di 487 euro al mese mentre i secondi andranno dai 532 euro ai 770 euro.

Dove si troveranno gli appartamenti

Gli appartamenti che si troveranno nella zona tra viale Cermenate, via Ripamonti, via Ferrari e la campagna sono destinati sia a nuclei famigliari che a singole persone, il cui reddito complessivo non deve superare quello massimo stabilito da Regione per accedere all'edilizia agevolata incrementato del 25 per cento. Il Fondo ha nominato un gestore sociale che si occuperà di amministrare gli edifici. In base a quanto riportato nel bando, l'obiettivo è anche quello di far sì che venga creata una comunità costituita da futuri residenti che si incontreranno per conoscersi e alimentare la "vita del vicinato". Questo percorso si concluderà poi con la sottoscrizione del contratto di locazione. Nella zona verranno anche creati un poliambulatorio, un consultorio familiare e degli spazi commerciali. A questi si affiancheranno anche delle aree verdi per il gioco e il relax.

Come partecipare al bando

Per poter leggere il bando bisognerà accedere al sito www.5square.it e compilare la manifestazione di interesse. Una volta completato questo step, si riceverà al proprio indirizzo e-mail la domanda, che dovrà essere stampata e firmata, e dovrà essere presentata entro il 29 aprile 2022. Entro quindici giorni saranno verificati i requisiti e da maggio inizierà la fase conoscitiva e di condivisione del progetto. Entro trenta giorni sarà poi verificata la disponibilità dell'appartamento da concedere dopodiché avverrà la sottoscrizione del contratto in una data che sarà concordata dalle parti. Gli appartamenti, che non saranno arredati, saranno poi consegnati tutti a partire da settembre 2022. Entro sei mesi bisognerà trasferirsi e consegnare il nuovo certificato di residenza di tutti i componenti del nucleo. Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere consegnato un deposito cauzionale di tre mensilità o una garanzia bancaria autonoma.