Aperto il bando per l’assegnazione di 700 case popolari a Milano: chi può presentare domanda e come Aperto il bando del Comune di Milano per l’assegnazione di 700 case popolari su suolo cittadino. Ecco chi e come può presentare domanda.

Aperto il bando del Comune di Milano per l'assegnazione di 700 case popolari su suolo cittadino. Lo comunica l'Amministrazione spiegando che tutti i residenti in città possono presentare domanda per vedersene assegnato uno a patto che il loro Isee non superi i 16.000 euro.

Chi può partecipare al bando per l'assegnazione di una casa popolare

Dei settecento appartamenti disponibili, 650 sono già abitabili mentre gli altri 50, già assegnabili, saranno oggetto di lavori di manutenzione le cui spese saranno a carico dell'assegnatario. La spesa massima, spiega Palazzo Marino, sarà di 8.000 euro che "sarà poi scomputata dal canone di locazione". Il 20 per cento degli appartamenti, fino ad un massimo del 40 per cento grazie a fondi comunali, sarà riservata a nuclei famigliari indigenti con un Isee pari o inferiore ai 3.000 euro. La parte restante invece sarà dedicata ai cittadini residenti con Isee compreso tra 3.001 euro e 16.000 euro e che pagheranno affitto mensile studiato in relazione alle proprie possibilità.

Come presentare domanda per chiedere un appartamento in affitto

Per presentare la propria domanda di richiesta per una appartamento ci si può collegare alla piattaforma regionale a partire da oggi, giovedì 24 febbraio e fino alle 12 del 9 maggio prossimo. Ogni cittadino potrà scegliere massimo due appartamenti per cui presentare domanda. Ogni alloggio sarà accompagnato da una descrizione che fornirà localizzazione, superficie utile residenziale, tipologia del metodo di riscaldamento, stima delle spese per i servizi, l’ente proprietario e il numero delle richieste già pervenute.