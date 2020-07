in foto: L’auto incidentata a Casalpusterlengo

È morto questa mattina dopo essere giunto in ospedale in gravissime condizioni il ragazzo di 22 anni alla guida dell'auto che la scorsa notte è finita contro il muro di un'abitazione a Casalpusterlengo, frazione Zorlesco: sul posto sono accorsi soccorritori del 118 e carabinieri e il giovane è stato trasportato in ospedale.

Il giovane trasportato in codice rosso all'ospedale di Codogno

L'allarme è scattato intorno alle 2 nella notte tra domenica e lunedì quando è stato chiesto l'intervento del 118 per un incidente avvenuto in via Diaz a Casalpusterlengo: immediato l'arrivo di due ambulanze e un'auto medica con personale sanitario a bordo che ha prestato le prime cure al giovane e lo ha poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Codogno nel Lodigiano dove è entrato intorno alle 3.30. Le condizioni del 22enne sono apparse subito gravi.

I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri di Codogno per ricostruire l’accaduto e la dinamica del sinistro che resta ancora da chiarire: secondo una prima ipotesi sembra che il 22enne abbia perso il controllo della propria vettura mentre percorreva la strada periferica finendo per schiantarsi contro il muro di un'abitazione privata. Nel violento impatto l'auto è andata completamente distrutta: per estrarre il corpo dalle lamiere è stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non è chiaro se ci siano altre auto coinvolte.